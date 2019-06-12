Кержаков взял пенальти Пиреса, Сычев и Морьентес забили по семь мячей. В Петербурге прошел матч футбольных легенд

12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020, состоялся матч между звездами УЕФА и легендами российского футбола.

Игра прошла в Парке футбола у Петропавловской крепости. Сборную России представили Михаил Кержаков, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Владислав Радимов. Команду УЕФА составили Александр Филимонов, заменивший в воротах Антониса Никополидиса, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге и Фернандо Морьентес.

Матч, прошедший в формате двух таймов по 20 минут, получился результативным - основное время закончилось вничью 16:16 (по семь голов с каждой из сторон забили Сычев и Морьентес), в серии пенальти точнее оказались российские футболисты (4:3): Кержаков взял удар Пиреса, Сычев забил победный мяч. (Егор Бычков)

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