Кержаков — о Дзюбе: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как он относится к стремлению Артема Дзюбы побить его рекорд по голам за сборную России.

«Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда, когда захотел, и я не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Нападаюшие делят лидерство по количеству забитых мячей за национальную команду: у обоих по 30 голов. На втором месте располгается Валерий Бесчастных с 26 голами, тройку замыкает Роман Павлюченко с 21 голом.