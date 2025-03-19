Футбол
19 марта, 21:39

Кержаков отметил, что он не испытывает эмоций от рекорда Дзюбы

Камила Абдурахманова
корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков отметил, что не испытывает никаких эмоций от рекорда нападающего Артема Дзюбы по голам за национальную команду.

«Никаких особо эмоций нет. Перед игрой пожелал ему удачи, когда мы вместе сфотографировались с футболками сборной с номером 30. На матче атмосфера приятная, хорошие ощущения, много людей собралось на сборную. Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много будет кто поздравлять, сейчас вы напишите поздравления, поздравляю», — сказал Кержаков ТАСС.

Кержаков отметил, что у него не было подобного опыта ранее, но он абсолютно спокоен и воспринимает все нормально. Его ничего не напрягало и не заставляло нервничать, так как он уже давно не играет в футбол. Также он добавил, что забитые голы в футболе — это заслуга всей команды.

В товарищеском матче против сборной Гренады Дзюба забил свой 31-й гол за национальную команду. Это его 56-й матч за сборную России. Для сравнения, Кержаков отметился 30 забитыми мячами, но в 92 матчах.

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с лета 2021 года. Тогда он реализовал пенальти в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы в игре против датчан (1:4).

Источник: ТАСС
    • Дзюба о рекорде: «Счастлив, что забил, но от гимна пробило больше»

    Дзюба о будущем в сборной: «Мои двери открыты, а Карпин сказал, что может их в любой момент закрыть»

