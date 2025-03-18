Кержаков — о символическом ударе перед матчем Россия — Гренада: «Будет здорово и красиво»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» высказался о нанесении символического удара перед BetBoom матчем Россия — Гренада 19 марта.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что по задумке пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважение и преемственности двух легенд сборной России.

«Это была инициатива РФС. Они мне предложили, и я с удовольствием откликнулся. Мне показалось, это будет очень здорово и красиво», — сказал Кержаков «СЭ».

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.