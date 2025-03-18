Футбол
18 марта, 18:35

Кержаков — о символическом ударе перед матчем Россия — Гренада: «Будет здорово и красиво»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» высказался о нанесении символического удара перед BetBoom матчем Россия — Гренада 19 марта.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что по задумке пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважение и преемственности двух легенд сборной России.

«Это была инициатива РФС. Они мне предложили, и я с удовольствием откликнулся. Мне показалось, это будет очень здорово и красиво», — сказал Кержаков «СЭ».

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.

Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Бен Ричардс

    Я не понял: "две легенды" это кто?

    18.03.2025

  • zg

    Круче будет если Керж разбежится и кааааак дааааст по мячу!И гол с центра поля забьет!:laughing::laughing::laughing:Во у Артемки челюсь отвиснет!:grin:

    18.03.2025

    • Жена Карпина — о новости про купленный дом в Таллине: «Он у нас с 2021-го»

    Уткин — о сборной Гренады: «Я даже не знаю, кто это и где они находятся на карте»

