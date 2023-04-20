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Сегодня, 13:28

Кечинов считает, что сборной России нужно было участвовать в Кубке Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отказе Российского футбольного союза (РФС) от участия в азиатском Кубке.

«Сборной России нужно было участвовать в Кубке Азии. Не случилось бы ничего страшного — сейчас у сборной мало матчей и турниров. Конечно, мне как болельщику хотелось бы посмотреть на сборную в каком-нибудь турнире. Мы давно не участвуем в официальных соревнованиях. Жалко, что Россия не примет участия в турнире, в котором, как мне кажется, выступают самые лучшие команды Азии. Мы видели сборную Ирана: в матче с Россией они играли очень здорово — это сильная команда. Сейчас нам без разницы с кем играть — лишь бы участвовать в каких-то турнирах», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5074915-kechinov-zhalko-chto-rossiya-ne-primet-uchastiya-v-kubke-azii-nam-nuzhno-bylo-uchastvovat.html
Валерий Кечинов
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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