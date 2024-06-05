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Сегодня, 19:10

Кечинов считает, что матчи сборной России заряжают позитивом

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче сборных Белоруссии и России.

«Встреча футболистов в сборной — это приятные эмоции. Все рады увидеться, пообщаться и потренироваться вместе. Такие матчи добавляют позитивных эмоций. Даже несмотря на то, что у нас нет никаких официальных встреч», — сказал Кечинов «СЭ».

Товарищеская игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Валерий Кечинов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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