Кечинов прокомментировал решение Севикяна отказаться выступать за сборную России

Эксперт Валерий Кечинов рассказал, что думает об отказе нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную России. Футболист будет играть за команду Армении.

«Я спокойно отнесся. Это молодой парень, который в нашем чемпионате не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.

Он выбрал свою карьеру. Ему кажется, что в сборной Армении он будет расти и прогрессировать», — цитирует Севикяна «Евро-Футбол.Ру».

31 августа Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России.