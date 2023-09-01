Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:44

Кечинов прокомментировал решение Севикяна отказаться выступать за сборную России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эксперт Валерий Кечинов рассказал, что думает об отказе нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную России. Футболист будет играть за команду Армении.

«Я спокойно отнесся. Это молодой парень, который в нашем чемпионате не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.

Он выбрал свою карьеру. Ему кажется, что в сборной Армении он будет расти и прогрессировать», — цитирует Севикяна «Евро-Футбол.Ру».

31 августа Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России.

Севикян являвется воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 9 матчах во всех турнирах.

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005308803_kechinov_razve_u_nas_net_futbolistov_silnee_sevikyana_eto_je_ne_messi_chtobyi_ego_uderjivat_rukami_i_nogami
Валерий Кечинов
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
0
Читайте также
Медведев победил австралийца О'Коннелла и вышел в третий круг US Open
Даниил Медведев оскорбил болельщицу на матче второго круга US Open
Le Figaro сообщила о ярости Зеленского из-за нехватки призывников для ВСУ
Правительство Армении направило римский статут МУС на ратификацию в парламент
В Челябинской области школьница умерла после отравления грибами
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ассоциации футбола Египта назвали матчи со сборной России отличной возможностью проверить свои силы
Новости
RSS RSS
Все новости