Кечинов: «У Камеруна замечательная сборная и отличные футболисты. Жаль, что не получится с ними сыграть»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России.

«Меня вообще не удивляет ничего, что сейчас происходит по отношению к России. Получится сыграть, замечательно. Если не получится, то нужно искать новых соперников, которые не побоятся и захотят с нами сыграть. Жаль, конечно, что не получится сыграть. Всю жизнь считали, что спорт вне политики. В реальности оказалось все по-другому. Было бы отлично сыграть такой матч, потому что у Камеруна замечательная сборная и отличные футболисты. Мы могли бы проверить свой уровень с этой командой, но, к сожалению, такая обстановка», — приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Ранее планировалось, что сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го россияне в рамках товарищеских матчей сыграли против национальных команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).