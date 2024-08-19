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Сегодня, 15:18

Кечинов — о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Сейчас у нас нет особого выбора, с кем играть»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеских матчей сборной России с командами Таиланда и Вьетнама.

«Однозначно, нашей сборной нужно играть, ведь надо смотреть на уровень тех, кого уже вызывали в сборную и на новичков, чтобы понимать на кого можно рассчитывать в ближайшей перспективе. Что же касается соперников, то сейчас у нас нет особого выбора, с кем играть. Поэтому это нормальные соперники. Понятно, что это не флагманы футбола, но за неимением других вариантов, это нормальные, крепкие команды», — сказал Кечинов «СЭ».

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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