Кечинов: «Сборная порадовала, но игра оставляет желать лучшего»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе сборной России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

«Конечно, для болельщиков победа над Ираком — позитивный, положительный момент. Сборная наконец хоть немного порадовала, потому что сейчас такое время, когда положительных эмоций очень мало. И наша команда этим результатом повлияла на настроение. Это самое главное. Хотя игра, конечно, оставляет желать лучшего. Первый тайм был просто провальный. С Ираном игра была тоже плохая, то с Ираком до перерыва играли просто безобразно. Во втором тайме вышли с другим настроем, с другим движением, с другой мотивацией. И это вылилось в забитые мячи», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.