Кечинов: «Не очень понимаю силу сборной Белоруссии»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями о предстоящем товарищеском матче сборных Белоруссии и России.

«Не знаю, чем нас может удивить сборная Белоруссии, не очень понимаю силу этой команды. Но у них точно крепкий коллектив, тем интереснее сыграть против них. Вряд ли здесь можно найти какие-то мотивационные побуждения, просто товарищеская игра и все», — сказал Кечинов «СЭ».

Товарищеская игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Абустин