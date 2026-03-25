Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа

Анастасия Пилипенко

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что казачий хор исполнит гимн России перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Никарагуа.

«Гимн России перед матчем с командой Никарагуа исполнит казачий хор», — сообщили в РФС.

Ранее стало известно, что перед игрой также выступит российская певица Miravi с аранжировкой песни «Калинка».

Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Никарагуа по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Расплата за психический срыв. Медведев теряет 200 тысяч долларов и рискует не попасть на итоговый турнир: что грозит российскому теннисисту
Мемориал Дениса Тена-2026: основная информация о «челленджере» в Алма-Ате
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Россия — Нигерия: видеообзор матча
«Счет 3:3 не должен сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей». Карпин — о ничьей с Нигерией
Разборки Батракова, поцелуй Кисляка и 12-й гол Миранчука: сборная России упустила победу над Нигерией
Ташуев — о ничьей России с Нигерией: «Не хватило концентрации в конце встречи»
Круговой — о матче России против Нигерии: «Хорошая игра с сильным соперником»
Карпин — о матчах России с африканскими сборными: «Играть интересно, но нам не приходится выбирать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гассама и Майга вошли в состав сборной Мали на матч с Россией

Сафонов: «Впервые за год пообщался с родителями вживую. Очень много ностальгии»
Новости
RSS RSS
Все новости