Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что казачий хор исполнит гимн России перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Никарагуа.
«Гимн России перед матчем с командой Никарагуа исполнит казачий хор», — сообщили в РФС.
Ранее стало известно, что перед игрой также выступит российская певица Miravi с аранжировкой песни «Калинка».
Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.
Источник: ТАСС
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