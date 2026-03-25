Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что казачий хор исполнит гимн России перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Никарагуа.

«Гимн России перед матчем с командой Никарагуа исполнит казачий хор», — сообщили в РФС.

Ранее стало известно, что перед игрой также выступит российская певица Miravi с аранжировкой песни «Калинка».

Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.

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