Кавазашвили: «Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры, — доверяет молодым игрокам»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о попадании 10 игроков московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Я очень доволен тем, что Карпин вызвал такое количество футболистов из «Спартака». Все заслужили этот вызов. Все это говорит о том, что Абаскаль делает отличную работу. Ведь из этих 10 человек, восемь — футболисты основного состава. Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры, — доверяет молодым игрокам. Он подает всем пример. Иностранец помогает нам искать таланты», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.