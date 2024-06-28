Кавазашвили считает, что совмещение должностей в «Ростове» и сборной России не нагружает Карпина

Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Валерий Карпина с Российским футбольным союзом (РФС).

28 июня РФС объявил о том, что Карпин продолжит работу главным тренером сборной России до июля 2028 года.

«То, что РФС доверяет Карпину, говорит о порядочности руководства по отношению к Валерию Георгиевичу. Хочется сказать, что РФС молодцы, что вместо Карпина не ищут какого-либо иностранного тренера, которому бы еще и пришлось бешеные деньги платить. Если же говорить о совмещении Карпина работ в сборной России и «Ростове», я могу сказать следующее. Уже на протяжении двух лет наша сборная играет мизерное количество игр со странами-партнерами. Да, эти матчи войдут в историю, но они стратегического значения не имеют. В течение годового цикла мы видим три-четыре игры сборной, что говорит о том, что мы занимаемся сборной лишь сорок дней в году под руководством Карпина и его штаба. В остальное же время он посвящен «Ростову», так что никаких нагрузок на него нет», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове». Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Денис Сафронов