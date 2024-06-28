Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:48

Кавазашвили считает, что совмещение должностей в «Ростове» и сборной России не нагружает Карпина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Валерий Карпина с Российским футбольным союзом (РФС).

28 июня РФС объявил о том, что Карпин продолжит работу главным тренером сборной России до июля 2028 года.

«То, что РФС доверяет Карпину, говорит о порядочности руководства по отношению к Валерию Георгиевичу. Хочется сказать, что РФС молодцы, что вместо Карпина не ищут какого-либо иностранного тренера, которому бы еще и пришлось бешеные деньги платить. Если же говорить о совмещении Карпина работ в сборной России и «Ростове», я могу сказать следующее. Уже на протяжении двух лет наша сборная играет мизерное количество игр со странами-партнерами. Да, эти матчи войдут в историю, но они стратегического значения не имеют. В течение годового цикла мы видим три-четыре игры сборной, что говорит о том, что мы занимаемся сборной лишь сорок дней в году под руководством Карпина и его штаба. В остальное же время он посвящен «Ростову», так что никаких нагрузок на него нет», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове». Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Денис Сафронов

Анзор Кавазашвили
Валерий Карпин
1
Читайте также
Фигурист Кутовой решил начать карьеру писателя
МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Чемодан с телом мужчины нашли у реки в Приморье
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Друг Байдена назвал душераздирающим его выступление на дебатах с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов считает, что РФС не было смысла менять тренера сборной России

Стрепетов: «Карпин — один из лидеров российского цеха тренеров»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости