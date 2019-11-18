Кавазашвили считает, что Гильерме часто покидает ворота необдуманно

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» прокомментировал действия голкипера сборной России Маринату Гильерме в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

— На мой взгляд, в последнее время Гильерме часто покидает ворота необдуманно, — отметил Кавазашвили. — Хотя с его ростом он должен владеть всей вратарской площадкой, это 100 процентов. Он иногда забывается, и когда идет атака на наши ворота, покидает линию ворот и начинает идти на атакующего игрока, когда на него уже выбросился защитник. Гильерме вмешивается в эту игру, мешая не столько нападающему, сколько своему же защитнику. Хотя он не имеет права это делать!

Оставь защитнику возможность помешать сопернику. А если форвард его обыгрывает, вот тогда — пожалуйста. Ложись под ногу, выходи, сокращай угол обстрела. В моменте с третьим голом, разумеется, прямой вины Гильерме нет. Но в других похожих эпизодах это уже может считаться серьезной ошибкой.

«Гильерме стал очень дерганным. Но в разгроме не виноват»