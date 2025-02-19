Кавазашвили положительно оценил идею возможного матча Россия — США

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США.

«Это прекрасно! Это говорит о том, что если мы получаем от США полнейшую поддержку, то это первый и гигантский шаг, чтобы ФИФА и УЕФА рассмотрели восстановление России на свое место, а также убрали эти дурацкие санкции. Так что это очень здорово.

Самое важное, что это прецедент. Пока это неофициально, а только первый разговор на таком уровне, он должен быть еще подтвержден. Нужно еще согласие РФС, думаю, они с удовольствием согласятся. Если мы сыграем с США в России, то мы получим огромную реабилитационную политику. Это будет иметь политическое значение для нашего государства, что американцы приехали к нам. Это может быть Москва, Санкт-Петербург или любой город, где у нас есть великолепные стадионы. Если мы поедем в США, то это будет говорить о том, что закончилась дискриминация Госдепа в отношении выдачи виз. Наши будут спокойно получать визы. Это будет самым прекрасным началом наших взаимоотношений», — заявил Кавазашвили Legalbet.ru.

Последний раз Россия и США играли товарищеский матч 14 ноября 2012 года в Краснодаре. Игра завершилась со счетом 2:2.