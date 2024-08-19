Кавазашвили — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Те самые страны, которые вопреки указаниям политбюро не отказываются играть»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеских матчей сборной России со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Сильные сборные отказываются с нами играть, мы подбираем в соперники только те команды, которые соглашаются с нами играть. Но среди этих команд находятся именно те самые страны, которые на сегодняшний день, вопреки указаниям очень толстого политбюро, не отказываются играть с нами в товарищеских матчах и турнирах. ФИФА и УЕФА не могут нам запретить товарищеские матчи. Поэтому на данном этапе я приветствую все начинания нашей сборной по проведению международных игр с любой страной, которая знакома с футболом», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Денис Сафронов