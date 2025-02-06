Кавазашвили: «Сборная Турции будет очень хорошим соперником для России»

Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном товарищеском матче национальных команд России и Турции.

«Если этот матч действительно состоится и он планируется, то сборная Турции будет очень хорошим соперником для нашей сборной», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.ru.

5 февраля президент РФС Александр Дюков назвал теоретически возможной встречу сборных России и Турции.

С 2022 года российская национальная команда отстранена от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. За 2024 год подопечные Валерия Карпина одержали 5 побед в 5-ти товарищеских матчах.