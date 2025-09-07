Сборная России на выезде разгромила Катар

Сборная России в гостях одержала победу в BetBoom матче против Катара — 4:1.

Счет на 33-й минуте открыл Александр Головин. Через две минуты преимущество сборной России удвоил Матвей Кисляк. Гол стал для 20-летнего полузащитника дебютным в национальной команде. На 45-й минуте Иван Сергеев довел счет до разгромного.

Во втором тайме катарцы сумели отыграть один мяч благодаря голу Акрама Афифа на 62-й минуте. Окончательный счет установил Алексей Миранчук на 69-й минуте.