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7 сентября 2025, 20:11

Сборная России на выезде разгромила Катар

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Батраков, Александр Головин и Матвей Кисляк.
Фото Сборная России

Сборная России в гостях одержала победу в BetBoom матче против Катара — 4:1.

Счет на 33-й минуте открыл Александр Головин. Через две минуты преимущество сборной России удвоил Матвей Кисляк. Гол стал для 20-летнего полузащитника дебютным в национальной команде. На 45-й минуте Иван Сергеев довел счет до разгромного.

Во втором тайме катарцы сумели отыграть один мяч благодаря голу Акрама Афифа на 62-й минуте. Окончательный счет установил Алексей Миранчук на 69-й минуте.

Товарищеские матчи. Сборные. .
07 сентября 2025, 18:15. Аль-Садд (Эр-Райян)
Катар
1:4
Россия
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Александр Головин
Алексей Миранчук
Иван Сергеев
Матвей Кисляк
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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