Катар — Россия: началась трансляция игры сборной

Сборная России проводит товарищескую встречу с Катаром в гостях. Игра проходит на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток — в 18.15 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

07 сентября 2025, 18:15. Аль-Садд (Эр-Райян)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи Катар — Россия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию BetBoom матча сборной России в прямом эфире показывют на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) на «Лукойл Арене» в Москве. В октябре и ноябре запланированы матчи против Ирана и Боливии, Перу и Чили.