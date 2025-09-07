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Катар — Россия: началась трансляция игры сборной

Началась трансляция товарищеского матча сборных Катара и России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России проводит товарищескую встречу с Катаром в гостях. Игра проходит на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток — в 18.15 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
07 сентября 2025, 18:15. Аль-Садд (Эр-Райян)
Катар
1:4
Россия

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи Катар — Россия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Катар&nbsp;&mdash; Россия.Катар — Россия. Онлайн-трансляция матча

Трансляцию BetBoom матча сборной России в прямом эфире показывют на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) на «Лукойл Арене» в Москве. В октябре и ноябре запланированы матчи против Ирана и Боливии, Перу и Чили.

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