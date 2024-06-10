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Сегодня, 22:25

Карпукас назвал высшим достижением попадание в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил важность выступления за сборную России.

«Я считаю, что сборная России нужна как для футболистов, так и для болельщиков. У игроков есть стимул попасть в сборную, болельщики следят, всем интересны матчи национальной команды. Для нас находиться здесь — высшее достижение», — цитирует Карпукаса Metaratings.

7 июня сборная России на выезде в товарищеском разгромила Белоруссию (4:0). Матч пошел в зачет рейтинга ФИФА.

Источник: Metaratings
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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