Карпин заявил о желании провести матч против сборной из топ-10 рейтинга

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на март.

— Есть ли планы у сборной России на март?

— Наметки уже есть, обсуждали. Но это пока что наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным.

В топ-10 рейтинга ФИФА входят сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.