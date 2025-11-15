Футбол
Сегодня, 21:17

Карпин заявил о желании провести матч против сборной из топ-10 рейтинга

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на март.

— Есть ли планы у сборной России на март?

— Наметки уже есть, обсуждали. Но это пока что наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным.

В топ-10 рейтинга ФИФА входят сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
