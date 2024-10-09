Карпин: «Моя позиция: Россия должна играть только с официальными сборными. Нужно поддерживать статус»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных будущих соперниках для команды.
— Будет ли у сборной соперник?
— Такая же информация, как и у вас: вроде бы состоится, но это неточно. С кем? С Пакистаном, с людьми из Пакистана. Если это неофициальная сборная Пакистана, то нет смысла с ними играть — это мое мнение.
— Что бы вы выбрали: матч со сборной медиалиги, людьми из Пакистана или не играть вообще?
— Мы пытаемся играть с официальными сборными, сильные они или слабые. Я считаю, что нужно поддерживать определенный статус.
Была вероятность, что сбор будет отменен. Обсуждали это. Если бы знали ситуацию, возможно, отменили бы. Официальная сборная России должна играть только с официальными сборными, это моя позиция.
7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.
Дарик Агаларов