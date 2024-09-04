Карпин заявил, что выберет состав на матч с Вьетнамом по степени готовности игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча со сборной Вьетнама ответил на вопрос о выборе состава на игру.

«Есть 5 человек, которые точно завтра не сыграют. Все узнаете завтра. Вызов Зиньковского? Это связано с погодой, реально. Думаете, кто-то выдержит 90 минут? Тем более, крайний нападающий.

Не знаю, слушаете ли вы меня, когда я что-то говорю, но составы будут выбираться не по принципу «основной-резервный». Все будет зависеть от степени готовности», — сказал Карпин журналистам.

Национальная команда проведет матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября) во вьетнамском Ханое.