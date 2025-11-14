Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что ни один футболист не отказывался от выступления за национальную команду в 2025 году.

«В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России. И о нежелании приезжать тоже», — приводит ТАСС слова Карпина.

В 2025 году сборная России провела девять матчей, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. В субботу, 15 ноября, российская команда встретится в BetBoom товарищеском матче с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт в Сочи.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.