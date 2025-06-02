Карпин: «Рассматриваю несколько вариантов из России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в московское «Динамо».

— «Динамо»? Давайте говорить про сборную, а не клубы или клуб. Если будет, все узнаете. Слова Дюкова? Посмотрим. Может, «Динамо», может, нет. Взял паузу с февраля, а дальше посмотрим. Все узнаете. Сейчас чувствую себя лучше. После 10-го числа вернусь в Москву, с 18 по 21-е буду на ПМЭФ. Потом в отпуск с семьей.

— Вы возглавите «Динамо»?

— Не знаю. Разговоры были. И с «Динамо» тоже. Рассматриваю несколько вариантов, они из России. Я слушаю предложения. Когда подпишем, тогда и все скажу. Даже это без меня скажут. Это может быть в июне, в августе.

Ранее стало известно, что Карпин проведет первую тренировку в качестве главного тренера бело-голубых 16 июня. Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в период с 11 по 15 июня. Также отмечается, что тренер согласовал трехлетний контракт с «Динамо» и получил разрешение РФС на совмещение тренерских постов.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.