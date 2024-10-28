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Сегодня, 13:34

Карпин заявил, что сборная России может сыграть с Брунеем и Сирией разными составами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о составе национальной команды в товарищеских матчах против Брунея и Сирии.

— Планируете ли вы сыграть двумя разными составами против Брунея и Сирии?

— Да, такие мысли есть. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

28 октября стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнется в Краснодаре 10 ноября. Национальная команда проведет два товарищеских матча против сборных Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).

Валерий Карпин
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