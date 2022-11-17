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Карпин о натурализации: «Чем больше выбор, тем лучше. Если Малком и Клаудиньо получат паспорта, будем рассматривать их тоже»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к натурализации футболистов.

— Вы за натурализацию?

— Мое мнение — чем больше у тренера выбор, тем лучше, — сказал Карпин. — Даже в Испании дают паспорта и вызывают в сборную. Я не вижу в этом ничего плохого. Если у игроков будет гражданство — пускай будет. Если Малком и Клаудиньо получат паспорта, будем выбирать и рассматривать их тоже. Было бы еще 10 таких — ну и слава богу, было бы хорошо.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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