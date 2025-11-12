Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что футболисты употребляют жевательный табак.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем, его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», — приводит слова Карпина Sport24.

В ноябре сборная национальная команда под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).