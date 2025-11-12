Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 13:02

Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что футболисты употребляют жевательный табак.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем, его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», — приводит слова Карпина Sport24.

В ноябре сборная национальная команда под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации
Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»
Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном
Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России
Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Verdugo

    Конечно не будет, раз сам закинул на матче с Перу в добавленное ко второму тайму время

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну да. А сахар низзя ))

    12.11.2025

  • Степочкин

    Так что же ты пацанам сахар зажал в чай, если они все выполняют на поле?

    12.11.2025

  • uraganV

    Сразу вспоминается сценка из старого КВНа: - Дай закурить (иностранному футболисту). - Не курим!!! - А наши бы дали. В "изоляции" можно и еще что нибудь за губу закинуть. Сборная Хидинга громко в свое время погудела перед решающим матчем в Словении.

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет нюхательный белый порошок» :laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

    • Россия — Перу: во сколько начнется трансляция игры

    Ветеран Великой Отечественной войны нанесет первый удар в матче Россия — Перу

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости