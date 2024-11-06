Карпин заявил, что не планирует вызывать Дзюбу в сборную: «Зачем?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует вызывать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

Ранее сам 36-летний форвард заявил, что готов поехать в сборную, если получит вызов.

«Зачем? — приводит «РИА Новости Спорт» ответ Карпина на вопрос о возможном вызове Дзюбы. — У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

Дзюба провел 55 матчей за сборную России и забил 30 голов — он делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

В последний раз Дзюба играл за сборную России 21 июня 2021 года — тогда он принял участие в матче 3-го тура групповой стадии Евро-2020 против Дании (1:4).

С момента назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России в августе 2021 года Дзюба ни разу не играл за национальную команду.