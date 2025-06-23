Карпин заявил, что не будет ставить задачу закрыть Месси в матче со сборной Аргентины

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда не будет ставить задачу закрыть Лионеля Месси в случае проведения матча с командой Аргентины.

«Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании», — приводит слова Карпина ТАСС.

Карпин добавил, что никто не знает, как закрыть топового Месси.

Ранее сообщалось о возможности проведения матча между сборными России и Аргентины осенью, но в РФС не подтвердили эту информацию.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.