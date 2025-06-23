Футбол
23 июня, 19:28

Карпин заявил, что не будет ставить задачу закрыть Месси в матче со сборной Аргентины

Камила Абдурахманова
корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда не будет ставить задачу закрыть Лионеля Месси в случае проведения матча с командой Аргентины.

«Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании», — приводит слова Карпина ТАСС.

Карпин добавил, что никто не знает, как закрыть топового Месси.

Ранее сообщалось о возможности проведения матча между сборными России и Аргентины осенью, но в РФС не подтвердили эту информацию.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Лионель Месси
  • Argor

    Это журналистам объяснять надо, а не Карпину. Вряд ли ему контракт позволяет посылать нах каждого позвонившего.

    24.06.2025

  • Спринт

    Ни одна из команд в предвериии финального турнира чемпионата мира не будет играть с такой слабой командой, как нынешняя сборная России. Нигерийцы прислали, в самом лучшем случае, 5-й состав своих игроков.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Почему-же наверное?

    24.06.2025

  • Кондрат Ник

    10:1, если будут играть с Аргентины (во что не верю), Месси не захочет играть в составе против сборной России. Если будет встреча, то скорее всего второй состав разбавленный парой не ключевых игроков. И если и будет игра, то Аргентине должны будут хорошо заплатить. Чтобы Милей поддержал эту игру сомневаюсь. Он дружит с США и Аргентина не входит в БРИКС. Не понятно, почему друг России Бразилия (которая как раз и входит в БРИКС) не играет с Россией. Или Бразилия друг только тогда, когда ей только надо? Почему Россия не играет с другими странами БРИКС? Китай, Индия, Южная Африка и тп. Странноватые какие-то "друзья". За деньги и распил наверное друзья.

    24.06.2025

  • hottie

    Надо было заодно спросить как будем закрывать Роналду, Ямаля, Мбаппе, Кейна, Вирца. Мы же со всеми играть собираемся.

    23.06.2025

  • _Mike N_

    А почему имя Gordon а не Gondon ?

    23.06.2025

  • Gordon

    Либерашку с одинаковыми комментариями на все темы спросить забыли:)

    23.06.2025

  • Diman_madridista

    Задача закрыть топового Месси давно уже неактуальна. Ибо Месси давно уже не топ. Как бы даже и Алып с этим не справился

    23.06.2025

  • Millwall82

    Валер, "астааанавис"(с). Ты же тренер прежде всего, да и совсем немногословный человек. Зачем каждый час(!!!) давать комментарии по всей вопросам. В идеале, любой тренер должен давать комментарии до и после матчей, и в начале и конце сезона (развернутые вью). Строго по делу.

    23.06.2025

  • Gordon

    Про Месси очевидно, тут в другом вопрос. Будет ли главный тренер молодёжного состава "Динамо" (Махачкала) ставить задачу закрыть Мбаппе в матче с "Реалом"? Вопрос ровно такого же уровня глупости:)

    23.06.2025

  • _Mike N_

    Есть отличное решение, как нейтрализовать Месси - поставитьна ворота Черчесова ! Стасик не подведет ! :laughing::laughing::laughing:

    23.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    :clap::clap::clap:

    23.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Горлукович бы точно закрыл!)))

    23.06.2025

  • m_16

    Валеру спросили, Валера ответил. Он же не сам гонялся за журнализдом и пытался ему рассказать про Аргентину и Месси.

    23.06.2025

  • Степочкин

    Вот ведь великий тренер. Спокойно на классе объяснил какую установку даст. И ведь выполнят ее футболисты, не закроют Месси!!!! :relaxed:??:grin::joy: Пару штук точно положит.

    23.06.2025

  • ФОКСИ

    А что Карпин знает кто такой Месси?.....удивительно.....

    23.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А у Месси не спросили, как прикрыть Карпина?

    23.06.2025

  • Skorz

    И это , говорит тренер Сборной Россиии !))))? Зачем , в товарищеской игре , кого-то закрывать ? Зачем , Месси ...вообще приезжать в Россию , что бы потерять рекламные контракты или создать условия , для их расторжения ?))) Откровенно , с Валерой ..даже не смешно ((( Как был , Валерой , так им и остался .

    23.06.2025

  • Sergey Sparker

    Еще договорились на игру с марсианами. Тем более что это реалистичней чем Аргентина.

    23.06.2025

  • _Mike N_

    Какая Аргентина ? Даешь 22-ой матч со сборной Беларусии или матч с братским Зимбабве ! Валера будь реалистом !

    23.06.2025

