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Сегодня, 15:18

Карпин заявил, что любую неудачу сборной будет расценивать как провал

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли расценивать любую неудачу национальной команды как провал.

— Любая неудача сборной будет расцениваться как провал? Понимаю это, да. К сожалению, это так для меня.

— Мы остаемся в ситуации, когда результат сборной является главными в развитии футбола?

— К сожалению, это так. Для общественности это так. Как должны оценивать уровень развития футбола? Никак не надо оценивать. Прямо сейчас не надо по сборной. Мы готовим сборную на будущее.

— Вам не кажется, что исходя из того, как сейчас складывается ситуация, что начинать мы должны с того, что мы ни в коем случае не сильнее Таджикистана и Узбекистана?

— Ну да. Я тоже самое говорил про Мальту и про Кипр. Что мы не сильнее, не слабее ни Словакии, ни Словении, ни Мальты ю, ни Кипра, ни Хорватии. Отсюда и отталкиваемся. Тоже самое с Узбекистаном и Таджикистаном.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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