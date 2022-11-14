Карпин заявил, что любую неудачу сборной будет расценивать как провал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли расценивать любую неудачу национальной команды как провал.

— Любая неудача сборной будет расцениваться как провал? Понимаю это, да. К сожалению, это так для меня.

— Мы остаемся в ситуации, когда результат сборной является главными в развитии футбола?

— К сожалению, это так. Для общественности это так. Как должны оценивать уровень развития футбола? Никак не надо оценивать. Прямо сейчас не надо по сборной. Мы готовим сборную на будущее.

— Вам не кажется, что исходя из того, как сейчас складывается ситуация, что начинать мы должны с того, что мы ни в коем случае не сильнее Таджикистана и Узбекистана?

— Ну да. Я тоже самое говорил про Мальту и про Кипр. Что мы не сильнее, не слабее ни Словакии, ни Словении, ни Мальты ю, ни Кипра, ни Хорватии. Отсюда и отталкиваемся. Тоже самое с Узбекистаном и Таджикистаном.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.