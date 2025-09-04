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4 сентября 2025, 22:54

Карпин — о матче с Катаром: «Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на матч Катаром.

— После выхода Батракова казалось, что игра сборной улучшилась. Увидим ли мы его на поле вместе с Головиным?

— Да, планируется, что Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе. Их просто совмещать.

— Кто не поедет в Катар?

— Пока не отвечу. Завтра с утра будем решать.

BetBoom матч сборной России против Катара пройдет 7 сентября в Эр-Райяне.

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Александр Головин
Алексей Батраков
Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Матвей Кисляк
Сборная России по футболу
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