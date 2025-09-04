Карпин — о матче с Катаром: «Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на матч Катаром.
— После выхода Батракова казалось, что игра сборной улучшилась. Увидим ли мы его на поле вместе с Головиным?
— Да, планируется, что Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе. Их просто совмещать.
— Кто не поедет в Катар?
— Пока не отвечу. Завтра с утра будем решать.
BetBoom матч сборной России против Катара пройдет 7 сентября в Эр-Райяне.
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