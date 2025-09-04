Карпин — о матче с Катаром: «Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на матч Катаром.

— После выхода Батракова казалось, что игра сборной улучшилась. Увидим ли мы его на поле вместе с Головиным?

— Да, планируется, что Кисляк, Батраков, Головин и Миранчук выйдут вместе. Их просто совмещать.

— Кто не поедет в Катар?

— Пока не отвечу. Завтра с утра будем решать.

BetBoom матч сборной России против Катара пройдет 7 сентября в Эр-Райяне.