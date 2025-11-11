Футбол
11 ноября, 00:45

Карпин — о пиве в сборной России: «Если после матча, никаких вопросов»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли игроки национальной команды позволить себе выпить пива.

«Вопрос в том, когда можно себе позволить? В какой момент? Если в аэропорту, после второго матча — могут позволить, ничего за это не будет. Есть ли разумная доза? Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку и уже пьяный, а другой три литра выпьет — и ничего. Если увижу игрока после матча с пивом, никаких вопросов к нему не будет», — сказал Карпин «СЭ».

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Валерий Карпин.«У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • planet-satgate

    Правильно. С тёлками тоже не проблема, но только не в душевой после игры.

    11.11.2025

  • Mr T

    Сказал тренер,который всё время курил

    11.11.2025

  • Labubal

    А мы думали у спортсмена ЗОЖ. Видно, неправильно мы думаем :joy:

    11.11.2025

    • Карпин — об усталости: «Тоже хочу к жене и дочке. У меня было бы четыре дня отпуска»

    Карпин — об изменениях в футболе: «Сколько уже лимитов пережили? Делать нечего — надо играть»

