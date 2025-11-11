Карпин — о пиве в сборной России: «Если после матча, никаких вопросов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли игроки национальной команды позволить себе выпить пива.

«Вопрос в том, когда можно себе позволить? В какой момент? Если в аэропорту, после второго матча — могут позволить, ничего за это не будет. Есть ли разумная доза? Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку и уже пьяный, а другой три литра выпьет — и ничего. Если увижу игрока после матча с пивом, никаких вопросов к нему не будет», — сказал Карпин «СЭ».

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.