Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:20

Карпин: «Думаете, футболисты совсем тупые? Прекрасно знают, против кого играли. Королями не будут ходить»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры команды Брунея после победы в товарищеском матче со счетом 11:0.

— 30:0 за 5 матчей? Окей, и что? Я бы оценивал каждую игру. Нельзя оценивать Камерун так же, как Вьетнам или Бруней. Везде разные составы, соперники разные, задачи тоже. С Камеруном и Сербией нам нужно было больше обороняться. Увидеть, как игроки отвечают требованиям... Это все очень по-разному. Не оцениваю как серию.

Вы думаете, что футболисты тупые? Что они не понимают, против кого они играли? Думаете, они будут ходить королями? Получилось выиграть с таким счетом — замечательно. С Сирией будет играть совершенно другой состав.

— Правильно ли сделали, что отказались от перехода в Азию, исходя из игры с Брунеем?

— Не отталкивался бы от этой игры. В Азии есть не только Бруней — Иран, Япония, Южная Корея... Но опыт полетов во Вьетнам... Было бы нам тяжеловато. А еще и игры во время чемпионата. Выдергивать игроков, везти в ту погоду, в то время... И так тяжеловато с нашим календарем, а с такими перелетами было бы совсем тяжело.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
Россиянин Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно
Агкацев считает рабочим моментом свой сейв после удара с центра поля в матче с Брунеем
Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля
Галицкий на трибуне и 11 голов в ворота Брунея: самая крупная победа России в истории
Карпин иронично оценил игру с Брунеем: «После такого результата все будут нас бояться»
Губерниев сравнил вратаря сборной Брунея с семиклассником: «Вообще не прыгает»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин иронично оценил игру с Брунеем: «После такого результата все будут нас бояться»

Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости