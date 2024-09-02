Карпин признался, что для него удивительна ситуация с Джикией, Дзюбой и Миранчуком

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на то, что защитник Георгий Джикия, полузащитник Антон Миранчук и форвард Артем Дзюба до сих пор не нашли себе новый клуб.

— Переход Соболева и Дзюбы — имеют что-то общее?

— Из «Спартака» в «Зенит» — общее. Остальное не знаю. Если честно, ситуациия Дзюбы, Джикии и Миранчука для меня удивительна. Но я не знаю всех деталей.

— Если Дзюба закончит карьеру и захочет стать тренером, вы готовы будете ему помочь?

— В сборной он вряд ли чему-то научится. Тут тренировки по полчаса. Стажировка — без проблем, — сказал Карпин журналистам.

В прошлом сезоне Дзюба и Антон Миранчук выступали за «Локомотив», а Джикия — за «Спартак». Все три футболиста покинули свои команды по истечении срока контракта.