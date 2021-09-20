Карпин запретил игрокам сборной России пить пиво

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» подтвердил информацию о том, что он запретил игрокам сборной пить пиво.

— Журналист Сергей Егоров еще писал про то, что вы запретили игрокам послематчевое пиво для расслабления, это так?

— Да, конечно.

— Почему?

— Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

— Но мы же знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива, расслабиться.

— Это вопрос к тем тренерам. Я — нет. Когда игры через два на третий — нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть.

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома. 11-го команда на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).

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