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Карпин — о чемпионате ЦАФА: «Решения пока нет. Федерация должна будет его принимать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном изменении состава на товарищеский матч с командой Ирака, который пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

— Будете кого-то вызывать перед матчем в Петербурге?

— Посмотрим по состоянию, как закончим игру с Ираном. Не дай Бог будут еще какие-то неожиданности и неприятности, как себя будут чувствовать ребята. По обстановке будем решать.

— Слышали, что Россия скоро будет играть в Азии. Какое ваше мнение?

— Информации такой у нас нет. Ходили разговоры, но пока официально никакой информации по этому поводу нет. Лучше играть, чем не играть нигде. Но решения пока никакого нет. Уже федерация должна будет его принимать.

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Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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