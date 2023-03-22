Карпин — о чемпионате ЦАФА: «Решения пока нет. Федерация должна будет его принимать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном изменении состава на товарищеский матч с командой Ирака, который пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

— Будете кого-то вызывать перед матчем в Петербурге?

— Посмотрим по состоянию, как закончим игру с Ираном. Не дай Бог будут еще какие-то неожиданности и неприятности, как себя будут чувствовать ребята. По обстановке будем решать.

— Слышали, что Россия скоро будет играть в Азии. Какое ваше мнение?

— Информации такой у нас нет. Ходили разговоры, но пока официально никакой информации по этому поводу нет. Лучше играть, чем не играть нигде. Но решения пока никакого нет. Уже федерация должна будет его принимать.