Карпин высказался о ситуации с Миранчуком в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. 26-летний россиянин остается в команде, несмотря на постоянные разговоры о его уходе в другую команду.

— Говорят, что у Миранчука нет определенности по будущему. То «Дженоа», то «Аталанта».

— Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется, играет за «Аталанту». Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Что здесь нестабильного? Были разговоры, и? Он в «Аталанте». Вы слушаете разговоры, которые, возможно, под собой и ничего не имеют.

— На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?

— Он взрослый человек, сам должен определяться что для него лучше. Лучше идти в какую-то команду, я сейчас не про «Дженоа», где непонятно будешь играть или нет, или лучше в «Аталанте», которая борется за высокие места? Он будет сам определять.