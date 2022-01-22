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Сегодня, 12:19

Карпин высказался о ситуации с Миранчуком в «Аталанте»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. 26-летний россиянин остается в команде, несмотря на постоянные разговоры о его уходе в другую команду.

— Говорят, что у Миранчука нет определенности по будущему. То «Дженоа», то «Аталанта».

— Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется, играет за «Аталанту». Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Что здесь нестабильного? Были разговоры, и? Он в «Аталанте». Вы слушаете разговоры, которые, возможно, под собой и ничего не имеют.

— На ваш взгляд, ему лучше сменить клуб, чтобы чаще играть?

— Он взрослый человек, сам должен определяться что для него лучше. Лучше идти в какую-то команду, я сейчас не про «Дженоа», где непонятно будешь играть или нет, или лучше в «Аталанте», которая борется за высокие места? Он будет сам определять.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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14%

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Алексей Миранчук
Валерий Карпин
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