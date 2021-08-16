Карпин высказался о шансах Захаряна на попадание в состав сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах форварда «Динамо» Арсена Захаряна на попадание в состав национальной команды на отборочный матч к чемпионату мира-2022 против Хорватии.

«То, что Осипенко не вызывался раньше — вопрос не ко мне. Он вполне может выйти на поле в определенных обстоятельствах. Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают.

Мои требования в быту? В разных командах свои особенности, где-то можно звонить по телефону во время обеда. Это все свыкается со временем. Про быт — у нас обыкновенные требования, как в любой профессиональной команде. У всех клубов разные требования и позволения», — сказал Карпин.

Встреча со сборной Хорватии с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.