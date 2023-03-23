Карпин: «Матч сборной России с Ираком будет на 90 процентов другим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что игра его команды в товарищеском матче с Ираком будет отличаться от той, которая была во время встречи с Ираном.

В четверг, 23 марта российские футболисты сыграли вничью с иранцами в Тегеране со счетом 1:1.

— Будете ли вызывать кого-то в сборную дополнительно на матч с Ираком?

— Игра с Ираком будет на 90 процентов другой. Пока непонятно, будем ли вызывать кого-то еще. Не хочется по горячим следам говорить. Состав мог бы быть другим, если бы кто-то не приболел, например. Решение по составу буду принимать в день игры.

— Кто-то приболел? Мы чего-то не знаем?

— Да, вы чего-то не знаете. И не узнаете. Если Иран готовится к отборочным матчам, то мы ни к чему не готовимся. Отсюда и такой состав. Мы решили вызвать наших лучших игроков впервые за год — Головина и Алексея Миранчука, но они травмировались. Мы получили много информации после игры с Ираном.

Товарищеский матч Россия — Ирак состоится в воскресенье, 26 марта в Санкт-Петербурге.