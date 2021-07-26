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Карпин: «У нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной»

15:22
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, рассказал о взаимодействии с молодежной командой.

«Я считаю, что модель выдергивания молодых игроков в сборную должны выстраиваться из интересов первой сборной. Писарев знает, как все работает по взаимодействию с молодежной сборной, у нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной», — отметил Карпин.

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Александр Федоров все материалы автора

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