Карпин: «У нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной»

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, рассказал о взаимодействии с молодежной командой.

«Я считаю, что модель выдергивания молодых игроков в сборную должны выстраиваться из интересов первой сборной. Писарев знает, как все работает по взаимодействию с молодежной сборной, у нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной», — отметил Карпин.