Карпин: «У нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной»
15:22
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, рассказал о взаимодействии с молодежной командой.
«Я считаю, что модель выдергивания молодых игроков в сборную должны выстраиваться из интересов первой сборной. Писарев знает, как все работает по взаимодействию с молодежной сборной, у нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной», — отметил Карпин.
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