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5 июня 2025, 20:09

Карпин сравнил Батракова и Комличенко с Бомбардиро Крокодило, а Баринова — с Лабубу

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто из футболистов национальной команды ассоциируется у него с современными интернет-мемами.

— Кто в сборной — Бомбардиро Крокодило?

— Бомбардиро — Батраков. Крокодило — Комличенко. Слово одно, а у нас их два. Главное, чтобы народ завтра пришел посмотреть на бомбардиро-крокодило. Лабубу? Знаю об этом. Видел это в социальных сетях. Они все разные. Чем-то похожи на Баринова, но какие-то, не все.

В этом месяце пройдут два BetBoom матча сборной России: против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

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Алексей Батраков
Валерий Карпин
Дмитрий Баринов
Николай Комличенко
Футбол
Сборная России по футболу
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