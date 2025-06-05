Карпин сравнил Батракова и Комличенко с Бомбардиро Крокодило, а Баринова — с Лабубу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто из футболистов национальной команды ассоциируется у него с современными интернет-мемами.

— Кто в сборной — Бомбардиро Крокодило?

— Бомбардиро — Батраков. Крокодило — Комличенко. Слово одно, а у нас их два. Главное, чтобы народ завтра пришел посмотреть на бомбардиро-крокодило. Лабубу? Знаю об этом. Видел это в социальных сетях. Они все разные. Чем-то похожи на Баринова, но какие-то, не все.

В этом месяце пройдут два BetBoom матча сборной России: против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).