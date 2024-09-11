Карпин сообщил, в каком составе сборная России сыграла бы против Таиланда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто вышел бы в стартовом составе национальной команды на отмененный товарищеский матч против Таиланда.

«Все те, кто не играл с Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

7 сентября сборная России должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч в городе Ханой (Вьетнам). Однако встреча была отменена из-за обрушившегося тайфуна «Яга». 5 сентября национальная команда успела провести в Ханое игру с Вьетнамом (3:0).