Карпин считает, что сборная России выполнила план на игру с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды получилось играть в высокий прессинг.

«Сегодня многое получалось в прессинге, и гол первый пришел после прессинга нашего. Есть моменты, которые надо улучшать. Без тренировок, конечно, только с одними теориями это сделать сложнее намного. Ребят за игру поблагодарил, они пытались, хотели, делали против этой команды, которая ничего не боится, играет без груза ответственности. Что планировали команда выполняла», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».