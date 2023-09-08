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Сегодня, 21:04

Карпин: «С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны совершить свои ошибки»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о большом количестве иностранных защитников в РПЛ.

«Много защитников-иностранцев в лиге? Их всегда было много. На позиции центрального защитника важна стабильность, а с молодыми игроками стабильность — утопия. Они все равно должны свои ошибки совершить. Если ошибается молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник — то это проблема. Можете видеть это на примере «Ростова». Не каждый будет доверять молодым, особенно центральным защитникам. Учитывая, что есть еще возможность привести пусть и не молодого, но иностранца», — сказал Карпин.

Валерий Карпин также ответил на вопрос о том, как он смотрит на позицию полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в сборной.

«Если вопрос заключается во фланге, то и справа, и слева. Он и там, и там может сыграть», — добавил Карпин.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1). 11 сентября россияне проведут еще одну игру встречу против египтян, на 12 сентября назначен товарищеский матч с Катаром.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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