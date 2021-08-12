Карпин рассказал, возможно ли возвращение Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности возвращения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Могу ли я набрать Акинфееву и попросить его помочь сборной? Этот вопрос, наверное, задавать надо не Карпину. Здесь я полностью на стороне Виталия Витальевича (Кафанова — прим. «СЭ»), это непререкаемый авторитет и лучший тренер вратарей в нашей стране. Сразу могу сказать по поводу распределения: все, что касается вратарей, все вопросы и ответы вы можете получить только у Кафанова. Мне без разницы, кто будет играть в воротах? Что значит «без разницы»? Мне очень важно, кто будет в воротах, но раз я сказал, что полностью доверяю Виталию Витальевичу, то... Вратарь — это полкоманды. Лучше, чем Кафанов я во вратарских головах, вратарской технике и так далее не разбираюсь. Тут Кафанов точно лучше меня на сто процентов. Выбирать, кого приглашать, будет он. Он будет решать, кто будет основным и на игру с Хорватией, и, возможно, будет кто-то другой на другую игру.



Что, если Кафанов скажет, что есть проблема с вратарями и он попросит набрать Акинфееву? Отвечу: «Виталий Витальевич, без вопросов, я наберу Акинфееву, ты тоже поговори с ним». Вратари будут работать с тренером по вратарям, как бы мы ни говорили, что они в команде, участвуют в командных упражнениях. Большую часть времени они проводят с тренером по вратарям, поэтому есть такое распределение. Это не только я так считаю, вратари так говорят. Другой мир, они другие», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего ЧМ-2018, где национальная команда дошла до четвертьфинала. Вчера, 11 августа тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что возвращение Акинфеева исключено.