Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:26

Карпин о цели одержать рекордную победу в истории сборной России: «Искусственно ограничивать никого не буду, 10:0 — значит 10:0»

Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед товарищескими матчами с Брунеем и Сирией.

— База «Краснодара» — топ?

— Огонь. Спасибо большое Сергею Николаевичу, любые наши просьбы удовлетворяют.

— Общались с Галицким?

— Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно общаться?

— Что с Бариновым?

— Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.

— Рекорд 9:0 — есть цель побить?

— Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0.

В 2019 году сборная России одержала рекордную победу в своей истории, разгромив Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020 со счетом 9:0.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Денис Казанский рассказал удивительную историю про аутсайдера АПЛ «Ипсвич»
За что Амарала уволили из «Спартака»
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
В ВГА Харьковской области сообщили о планах Киева по мобилизации в регионе
Популярное видео
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Кафанов рассказал, кто займет место в воротах сборной России в матче с Брунеем
Карпин признался, что не смотрел интервью Дзюбы
Защитник сборной России Пальцев назвал правильным решение играть с Брунеем
Карпин о силе соперников сборной России: «Имеем то, что имеем»
Садулаев признался, что ничего не знает о сборной Брунея
Миранчук, Дивеев и Тюкавин не тренируются в общей группе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин признался, что не смотрел интервью Дзюбы

Кафанов рассказал, кто займет место в воротах сборной России в матче с Брунеем

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости