Карпин рассказал, сколько игроков попадет в окончательный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, сколько игроков из расширенного списка попадут в окончательный состав национальной команды на октябрьский сбор.

«Думаю, примерно 23 полевых игрока и три вратаря. Сколько останется нападающих? Наверное, три», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

В понедельник стал известен расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в октябре. Соперники команды Карпина будут названы позднее.