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18 мая 2025, 12:46

Карпин — о шансах сборной России сыграть на чемпионате мира: «Трамп только может пригласить в Америку»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды выступить на чемпионате мира в 2026 году.

«Есть какие-то слухи, что кто-то даст нам wild card. Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так», — приводит слова Карпина ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Из-за этого национальная команда не включена в отбор на ЧМ-2026.

6 мая президент США Дональд Трамп встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме. На встрече затронули темы урегулирования конфликта между Россией и Украиной и возможного возвращения россиян на международные турниры.

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.«Надеюсь, наступит мир и мы сможем их вернуть». Инфантино обсудил с Трампом допуск России до ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: ТАСС
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Валерий Карпин
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Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Дональд Трамп
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