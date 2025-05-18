Карпин — о шансах сборной России сыграть на чемпионате мира: «Трамп только может пригласить в Америку»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды выступить на чемпионате мира в 2026 году.

«Есть какие-то слухи, что кто-то даст нам wild card. Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так», — приводит слова Карпина ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Из-за этого национальная команда не включена в отбор на ЧМ-2026.

6 мая президент США Дональд Трамп встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме. На встрече затронули темы урегулирования конфликта между Россией и Украиной и возможного возвращения россиян на международные турниры.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.